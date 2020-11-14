«الشرطة السياحية» تنظم فعالية توعوية لموظفي الفنادق بأهمية قيم التسامح

المصدر: دبي ـ البيان

بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بالعمل على التواصل مع فنادق إمارة دبي، وبمتابعة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مركز حماية الدولي في شرطة دبي، فعالية توعوية لـ 280 موظفاً في فنادق جميرا، وذلك بمناسبة المهرجان الوطني للتسامح، وفي إطار الدورات وورش العمل التي تنظمها الإدارة ضمن مبادرة «شكراً لكم» الهادفة إلى دعم جهود العاملين في الفنادق في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا.

وأكد العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي مدير إدارة الشرطة السياحية، أن الفعالية التي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التواصل مع مختلف إدارات الفنادق تضمنت محاضرة توعوية حول أهمية قيم التسامح وأثرها على تماسك المجتمعات ونموها وتقدمها وازدهارها في مختلف المجالات منها المجال الاقتصادي والسياحي.

كما وأكد العقيد بنواس أن الفعالية تضمنت محاضرة توعية قدمها مركز حماية الدولي حول أضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية منها إلى جانب تقديم شرح حول الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا، وأهمية الحفاظ على التباعد الجسدي والتعقيم المستمر لكافة المرافق والغرف، وارتداء الكمامات وغيرها من المتطلبات الهادفة لمنع انتشار الفيروس.

«عين الشرطة» و«أبحر بأمان»

وأشار العقيد الكتبي إلى أن شرطة دبي قدمت خلال الفعالية أيضاً شرحاً حول خدمة «عين الشرطة» وهي خدمة تفاعلية، تُمكن الجمهور من مستخدمي تطبيق شرطة دبي من التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أية تجاوزات غير قانونية وذلك للمساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة.

كما وأكد العقيد الكتبي أن الفعالية تضمنت أيضاً التوعية بتطبيق «أبحر بأمان» والخاص بالرحلات البحرية بجميع أنواعها، والذي يُمكّن مرتادي البحر من تسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم المتوقعة خلال كل رحلة، وتوفير آلية سهلة وموثوقة للاتصال أو طلب الاستغاثة من القيادة العامة لشرطة دبي، لتقوم الشرطة بعد ذلك بتحديد موقع المستخدم في حال الاستغاثة والحالات الخطرة والاستجابة لها.

ولفت العقيد الكتبي إلى أن الفعاليات تضمنت أيضاً تقديم شرح إلى الموظفين حول منصة «ecrime» على الشبكة العنكبوتية والخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae، مشيراً إلى أن المنصة تتلقى البلاغات والشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، التحويلات المالية، والبطاقة الائتمانية وغيرها.

إكسبو و«SPS»

وأكد العقيد الكتبي أن الفعالية التوعوية تضمنت تقديم شرح عن الحدث العالمي إكسبو 2020 الذي ستستضيفه إمارة دبي، إلى جانب تقديم شرح حول مركز الشرطة الذكي «SPS» والخدمات النوعية والذكية التي يقدمها إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري.

المعثورات وأرقام الاتصال

وأشار العقيد الكتبي إلى أن الفعالية التوعوية تضمنت أيضاً تقديم شرح حول طرق التعامل مع السياح إلى إمارة دبي وإجراءات التسجيل الفندقي والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالخدمات الفندقية، وكيفية التعامل مع المعثورات والمفقودات في الفنادق إلى جانب تقديم مجموعة من النصائح إلى أمن الفنادق، وطرق التواصل مع شرطة دبي في الحالات الطارئة على الرقم 999 وفي الحالات غير الطارئة على الرقم 901.

وأضاف العقيد الكتبي أن الفعالية تضمنت شرحاً حول الخدمات النوعية التي توفرها شرطة دبي للسياح على تطبيقها الذكي على منصتي «أبل ستور» و«الأندرويد» والتي تتضمن صفحة خاصة للخدمات المقدمة إلى السائحين وتستقبل استفساراتهم وشكواهم من أجل العمل على حلها ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.

مسابقة وتكريم

تضمنت الفعالية أيضاً إجراء مسابقة تثقيفية إلى جانب التقاط الصور التذكارية مع الدوريات الفارهة لشرطة دبي. وفي الختام، كرمت مجموعة فنادق جميرا القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة الشرطة السياحية على جهودها الاستثنائية في التوعية وتقديم معلومات مهمة لموظفيها حول قيم التسامح وتطبيقات شرطة دبي الذكية وآلية التواصل مع شرطة دبي.

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