2996 من أصحاب الوسائل البحرية «يبحرون بأمان» مع شرطة دبي

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن عدد أصحاب وقائدي الوسائل البحرية المُسجلين في خدمة «أبحر بأمان» التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي عبر تطبيقها على منصتي «أبل ستور» و«أندرويد» بلغ 2996 مُسجلاً، مشيراً إلى أن الخدمة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي في شهر أبريل من العام الماضي تسهم في تقديم خدمات نوعية لمالكي وقائدي الوسائل البحرية بما يعزز من جعل رحلتهم البحرية آمنة، ومُتصلة بشكل مباشر مع شرطة دبي في حال وجود حالة طارئة. وأوضح العميد الرزوقي أن خدمة «أبحر بأمان» تُمكّن مرتادي البحر من تسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم المتوقعة خلال كل رحلة، وتوفير آلية سهلة وموثوقة للاتصال أو طلب الاستغاثة من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للعمليات ومركز شرطة الموانئ، لتقوم الشرطة بعد ذلك بتحديد موقع المُستخدم والعديد من المعلومات عن رحلته من خلال منصة ذكية ثم تقديم الخدمة اللازمة له.

وأضاف العميد الرزوقي أن الخدمة تضم العديد من الخصائص والطلبات منها طلب الاستغاثة البحرية في الحالات الخطرة، وتنبيهات تحذيرية عن الرحلات المتأخرة، ومشاركة الرحلات وخاصية تتبع الرحلات بهدف تحقيق سرعة الاستجابة والوصول الدقيق إلى المُستغيث.

وأكد العميد الرزوقي أن إطلاق الخدمة جاء في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على تطوير كل الخدمات التي تقدمها قطاعات شرطة دبي بمختلف تخصصاتها بما فيها القطاع البحري، وذلك من خلال الابتكار في المجال الأمني، وإيجاد أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بمواصفات عالمية تعزز الأمن والأمان وتساهم في تحقيق السعادة وتحقيق سرعة الاستجابة مع الحوادث.

وحث العميد الرزوقي أصحاب المراكب والسفن واليخوت على الاستفادة من خدمة «أبحر بأمان» من خلال تطبيق شرطة دبي لما لهذا التطبيق من أهمية بالغة في سرعة الاستجابة مع الحوادث الطارئة، وتقديم كل الخدمات الشرطية لمرتادي البحر.

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