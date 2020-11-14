«كهرباء دبي» تنظم ورشة تعريفية بمعايير جائزة الترشيد

المصدر: دبي - البيان

أقامت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة افتراضية للتعريف بمعايير جائزة الترشيد التي تنظمها للموسمين الدراسيين 2019 2020- و2021/2020، تحت شعار «معاً لمستقبل مستدام»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بهدف نشر الوعي بين الطلبة تجاه الاستخدام الرشيد للموارد، إضافة إلـى تكريم المنشآت التعليمية علـى الجهود المبذولة لخفض معدلات الهدر.

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وقدمت الهيئة الورشة باللغتين العربية والإنجليزية، بمشاركة نحو 160 عضواً من الهيئات الإدارية والتدريسيّة ومنسقي الجائزة، من مختلف المنشآت التعليمية التابعة لإمارة دبي (الحكومية والخاصة) ومراكز أصحاب الهمم، ومثلوا جميع المراحل الدراسية، ابتداءً من الحضانات ورياض الأطفال، وصولاً إلى الكلّيات والجامعات. وقدمت الورشة شرحاً مفصلاً حول كيفية التسجيل في الجائزة، وشروطها، ومعايير التقنية والتوعية المطلوبة، إضافة إلى التعريف بالجوائز النقدية القيّمة التي ستقدم للفائزين عن كل فئة.

وتضمنت الورشة أيضاً تعريف منسقي جائزة الترشيد بـ «برنامج الترشيد التفاعلي»، المتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي أطلقته الهيئة أخيراً ويتضمن خياراتٍ واسعة من محاضرات التوعية المُبتكرة، وورش العمل التفاعلية لكل المراحل الدراسية. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تؤدي جائزة الترشيد دوراً مهماً في توسيع دائرة الأشخاص والجهات التي تتبنى سلوكيات إيجابية وتتبع نمط حياة واعياً ومسؤولاً قائماً على الاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية.

وتشكل المشاركة الفاعلة للطلاب وأعضاء الهيئات التدريسيّة والإداريين في الجائزة نموذجاً مثالياً للعمل المشترك وتضافر الجهود بين المؤسسات العامة والخاصة في دبي لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة. وبوصفها مؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً، توفر الهيئة كل السبل لتعزيز ثقافة الاستدامة والترشيد، وتحرص على رفع مستوى وعي جميع أفراد المجتمع حول مسؤوليتهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، واتباع نمط حياة مستدام، بما يدعم جهودنا لحماية البيئة وخفض البصمة الكربونية».

تمديد الدورة

يذكر أن الهيئة مددت الدورة الحالية من جائزة الترشيد بسبب جائحة «كوفيد 19». ولتسهيل إجراءات المشاركة في الجائزة، أتاحت الهيئة للمرة الأولى التسجيل عبر تطبيق الهيئة الذكي، وسيبقى باب المشاركة مفتوحاً حتى شهر مايو 2021، لتكون على مدار عامين دراسيين، حتى يتسنى للمنشآت التعليمية والطلبة تحقيق أهداف الجائزة ومخرجاتها. وتتكون الجائزة من أربع فئات، وهي: فئة «المنشأة التعليمية المتميزة في الترشيد»، و«قائد الترشيد المتميز»، و«فريق الترشيد المتميز»، وفئة «مشروع الترشيد المتميز»، ويبلغ مجموع جوائزها نحو 180 ألف درهم.

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