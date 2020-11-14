مجلسا شباب شرطة أبوظبي وهيئة الموارد البشرية يبحثان التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس شباب شرطة أبوظبي لقاء تعريفياً افتراضياً مع مجلس شباب هيئة الموارد البشرية، حيث تم مناقشة آفاق التعاون وسبل تطويرها، واقتراح بعض المبادرات المشتركة لتفعيل التعاون بين المجالس الشبابية على الصعيدين المحلي والاتحادي، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء المجلسين.

واستهلت نجود الحارثي رئيسة مجلس شباب هيئة الموارد البشرية، اللقاء بالتعريف عن المجلس وأعضائه والهيكل الوظيفي والمهام الموكلة إليه، لافتةً إلى حداثة تأسيسه ورغبة المجلس في الاستفادة من تجربة مجلس شباب شرطة أبوظبي وتعزيز التعاون المشترك مع المجالس الشبابية الأخرى.

وجرى خلال اللقاء طرح بعض المقترحات، وتم الاتفاق بين الجانبين على نقل تجربة مجلس شباب شرطة أبوظبي وآلية عمله وخبراته، بالإضافة إلى عقد اجتماعات وجلسات عصف ذهني للمبادرات المشتركة.

وعرض الرائد محمد بالعلاء رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، الهيكل الوظيفي للمجلس والمهام الموكلة إليه وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها، مؤكداً حرص مجلس شباب شرطة أبوظبي على التعاون مع مجلس شباب هيئة الموارد البشرية وتبادل الخبرات مع جميع المجالس الأخرى.

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