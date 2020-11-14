محمد بن راشد: نور الأمل يوحدنا ويقودنا إلى غدٍ أفضل

المصدر: دبي ـ البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بعيد الأنوار «ديوالي»، متمنياً سموه أن يوحدنا نور الأمل ويقودنا نحو غدٍ أفضل.

وقال سموه، أمس، في تغريدة، باللغة الإنجليزية، عبر «تويتر»: «نيابة عن شعب الإمارات، أتمنى للجميع الاحتفال بعيد ديوالي سعيد. أتمنى أن يوحدنا نور الأمل دائماً، ويقودنا إلى غدٍ أفضل». وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المحتفلين بمهرجان ديوالي، متمنياً سموه السعادة والازدهار لشعوب العالم.

وقال سموه، أمس، عبر «تويتر»: «نهنئ المحتفلين بمهرجان ديوالي ونتمنى السعادة والازدهار لشعوب العالم».

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