مبادلة للرعاية الصحية تدعم مبادرة «مسيرة ماراثون المشي العالمية 2020»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري عن إلغاء فعاليته الجماهيرية السنوية لهذا العام والمعروفة بــ «ماراثون امشِ» وذلك التزاماً بإجراءات وتدابير السلامة المطبقة على مستوى دولة الإمارات ودول العالم في ظل جائحة كورونا، فيما يعتزم المركز التابع لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى الترويج لمسيرة ماراثون المشي العالمية إضافة لدعم توجهات الاتحاد الدولي للسكري بشأن أهمية زيادة فرص التأهيل والتدريب المقدّم لجميع طواقم التمريض وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع مرضى السكري. وقالت الدكتورة علياء سيف فارس غانم المزروعي المدير التنفيذي بالإنابة لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: «يعد ماراثون امشِ السنوي الذي ينظمه المركز واحداً من أهم الفعاليات المتعلقة بالصحة العامة على الأجندة السنوية للمركز، وقد اضطررنا لإلغائه هذا العام التزاماً منا بتدابير وإجراءات السلامة العامة».

وأضافت «سنحرص على تنظيمه العام المقبل نظراً لما يحظى به من جماهيرية وما يحفل به من أنشطة عائلية مليئة بالمرح والمتعة والفائدة، ونعلن دعمنا الكامل للمنظمة العالمية للسكري في تنظيمها مسيرة المشي العالمية 2020، حيث سيتاح للمشاركين في هذه المسيرة ترتيب جولات المشي الخاصة بهم ضمن مجموعات صغيرة مع الالتزام بجميع تدابير السلامة».

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