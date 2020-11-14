الإمارات تعفي العُمانيين من شرط الموافقة المسبقة للدخول براً

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة، مع إعفاء مواطني سلطنة عمان من شرط الموافقة المسبقة للدخول من المنافذ البرية للدولة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020.

ويشترط على مواطني السلطنة إبراز نتيجة فحص (PCR) سلبية، على أن يكون الفحص المسبق من مختبرات معتمدة في عمان، وأن تكون مدة صلاحية الفحص لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ القيام بالفحص، والالتزام بإجراء فحص (كوفيد 19) في المنافذ عند الوصول، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب البروتوكولات المعتمدة، بالإضافة إلى تثبيت تطبيق الحصن، كما يلتزم الزوار من مواطني السلطنة بإجراء فحص (PCR) في اليوم الرابع في حالة البقاء لأربعة أيام متتالية داخل الدولة. ونوهت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى أن إجراءات الحجر الصحي للزوار القادمين من خارج الدولة تسري حسب الإجراءات المحلية المتبعة في مختلف إمارات الدولة. وفي حالة الفحص عند المنفذ وكانت النتيجة إيجابية ستطبق إجراءات عدم السماح بدخول الدولة، وذلك حسب الإجراءات الدولية المتبعة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الاستجابة الممنهجة التي وضعتها الإمارات لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق التعافي واستعادة النمو خلال فترة قياسية، بعد نجاح استراتيجية احتواء آثار انتشار فيروس (كوفيد 19).

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