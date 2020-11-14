«منجم الابتكار» في الفجيرة يستقطب 5000 مشارك

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد محمد خليفة الزيودي مدير الموارد البشرية بحكومة الفجيرة لـ«البيان» أن برنامج منجم الابتكار استقطب أكثر من 5000 مشارك خلال العام الجاري، فيما كانت أجندة البرنامج تستهدف نحو 2500 مشارك.

وأوضح أن الهدف من البرنامج الذي أطلق قبل سنتين التدريب والتأهيل ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والتميز، ويعد منصة مهمة عمت فائدتها العديد من موظفي الحكومة إلى جانب طلبة المدارس والجامعات، مشيراً الى أن البرنامج يعمل وفق آلية عمل أساسها تنمية مهارات المتدربين باعتماد أفضل الطرق والأساليب والتقنيات الحديثة.

وأشار الزيودي إلى أن ظهور جائحة فيروس «كورونا» خلال العام الجاري، جعل فريق العمل بالدائرة يواصل مهامه في ظل التحديات بتفعيل منظومة التدريب عن بُعد بتسخير التكنولوجيا في استمرار الأنشطة والدورات التدريبية لتمكين الموظفين والمشاركين من الحصول على المهارات والمعرفة لتأدية مهامهم بتمكن في ظل الظروف التي يمر بها العالم ودولة الإمارات.

نجاح

ولفت إلى أن برنامج منجم الابتكار أثبت نجاحه في الأزمة وتخطى الأعداد المستهدفة بطرح برامج عديدة ومتنوعة حصدت أكثر من 5000 مشارك لغاية الآن، مما عكس جهود الإدارة والفريق المشرف على البرنامج الذي عمل على تسخير الإمكانيات التقنية الحديثة للحفاظ على وتيرة التدريب وفق أعلى المعايير، ليكون بذلك البرنامج منصة مهمة ساهم في إطلاق برامج متعددة في التدريب الإلكتروني، بهدف تنمية المهارات، والتشجيع على بناء المعرفة، وتعزيز القدرة على التدرب عن بُعد في أي مكان وزمان.

وقال الزيودي: إن الدائرة ستواصل جهودها في توفير برامج مختلفة تساهم في عملية تطوير الذات وصقل المهارات المعرفية، موضحاً أن الدائرة تربطها شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات أبرزها وزارة التربية والتعليم، إذ حرصت الدائرة على طرح مبادرات تعليم وبرامج صيفية أبرزها برنامج صيف المعرفة في لندن الذي تنظمه الدائرة منذ 4 سنوات بالتعاون مع مجموعة أوكسفورد العالمية للتعليم في المملكه المتحدة، باستقطاب أبناء الإمارات وتعليمهم لأساسيات اللغة الإنجليزية في برنامج متكامل.

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