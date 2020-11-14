7.3 % انخفاض حالات الطلاق بالإمارات في 5 سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عن انخفاض حالات الطلاق في الدولة بنسبة 7.3% من 4913 حالة في 2015 وصولاً إلى 4554 حالة في نهاية العام الماضي، موضحاً أن الطلاق هو الصيغة التي ينتهي بموجبها عقد الطلاق بطريقة شرعية بين الطرفين أي الزوج والزوجة اللذين يحق لهما إعادة الطلاق تحت شروط معينة.

وقالت التنافسية والإحصاء، في تقرير صدر أمس: إن حالات الطلاق العام الماضي شملت 1845 حالة طلاق بين زوجين غير إماراتيين، و1799 حالة طلاق بين زوج إماراتي وزوجة إماراتية و728 حالة طلاق بين زوج إماراتي وزوجة غير إماراتية و182 حالة طلاق بين زوجة إماراتية وزوج غير إماراتي.

ومن حيث الإمارة، وصل عدد حالات الطلاق في أبوظبي إلى 2086 حالة أو ما نسبته 45.8% من إجمالي الحالات، ثم دبي بنسبة 28.7% أو ما يعادل 1308 حالات، ثم رأس الخيمة بإجمالي 406 حالات بنسبة 8.9%، يتبعها الشارقة 395 حالة بنسبة 8.7%، ثم عجمان 187 حالة بنحو 4.1%، والفجيرة 105 حالات، وأم القيوين 67 حالة.

أكتوبر الأعلى

وسجل شهر أكتوبر أعلى حالات طلاق بواقع 457 حالة بنسبة 10%، يليه يوليو بواقع 429 حالة بنسبة 9.4%، ثم يناير بنحو 422 حالة بنسبة 9.3%، فيما كان أغسطس الأقل في عدد الحالات بنحو 270 حالة وبنسبة 5.9%.

وبحسب تقرير التنافسية والإحصاء، فإن 21.8% من عقود الطلاق للرجال في الدولة كانت لفئة عمرية بين 30 إلى 34 عاماً، و19.4% للفئة العمرية بين 35 و39 عاماً، و15.5% للفئة العمرية من 50 عاما وأكثر، و14.5% للفئة بين 40 و44 عاماً، و8.2% للفئة بين 45 و49 عاماً و4.4% للفئة بين 20 و24 عاماً و0.2% للفئات العمرية أقل من 20 عاماً.

بينما بالنسبة للنساء فاستحوذت الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً على النصيب الأكبر من عقود الطلاق بواقع 22.6%، ثم الفئة بين 25 و29 عاماً بنسبة 21.7% والفئة بين 35 و39 عاماً بنسبة 17.3% ونحو 13.1% بين 20 إلى 24 عاماً، و11.5% للفئة بين 40 إلى 44 عاماً و6% بين 45 و49 عاماً و5.8% للفئة العمرية من الـ 50 عاماً فما فوق، ونسبة 2% أقل من 20 عاماً.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للفارق العمري عند الطلاق، فإن نسبة 20.7% من عقود الطلاق كان الزوجين من نفس العمر و17.2% كان الأزواج أكبر من الزوجات بين 10 و14 عاماً.

متوسط

بلغ متوسط العمر عند الطلاق في الدولة لكل الجنسيات 39.2 عاماً للذكور و33.5 عاماً للإناث، مع ملاحظة أن متوسط العمر بالنسبة للإماراتيين كان أقل منه عند غير الإماراتيين، حيث بلغ متوسط عمر الطلاق 38.6 عاماً للذكور الإماراتيين و33.8 عاماً للنساء الإماراتيات، وذلك أمام 39.8 عاماً للرجال غير الإماراتيين و 33.2 عاماً للنساء غير الإماراتيات.

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