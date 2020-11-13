كلنا شرطة» تنفذ مبادرة «سلامتك تهمنا» للحد من انتشار كورونا

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذ متطوعو كلنا شرطة بإدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي «مبادرة سلامتك تهمنا»، تضمنت توزيع أكثر من 20 ألف صندوق من الكمامات على السائقين والجمهور وخط الدفاع الأول في مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي.

وأوضح العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن نحو 25 عضواً من متطوعي مبادرة «كلنا شرطة» بالشرطة المجتمعية شاركوا في تنفيذ المبادرة بالتعاون مع صيدليات استر، وذلك بهدف تعزيز الإجراءات التي تطبقها الدولة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر المقدم الحاج المنهالي رئيس قسم «كلنا شرطة»، أن المبادرة اشتملت على محاضرات وإرشادات توعوية باللغات العربية والإنجليزية والهندية والأوردو حول الإجراءات الوقائية لـ«كوفيد 19» والتعريف بالأعراض وطرق الانتشار.

وأكد أهمية الوعي المجتمعي للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والتعاون مع عناصر الشرطة ومساعدتهم في تعزيز إجراءات الوقاية وتوسيع دائرة التوعية من أجل أمن وسلامة الجميع، مشيداً بمجهودات المتطوعين من مختلف الجنسيات وتعاونهم من أجل حماية ووقاية مجتمعنا وحرصهم على نشر السلامة.

وأشادت إدارة صيدليات استر بالتعاون مع شرطة أبوظبي في تنفيذ المبادرة، مؤكدة أهميتها في تعزيز الوعي الوقائي لحماية المجتمع من مخاطر «كوفيد 19».

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