اقتصادية أم القيوين تغلق منشأة لبيع الهدايا نتيجة للغش والتضليل

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "تمارس نشاط بيع الهدايا" ، وذلك لمخالفتها القانون رقم (13) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الدائرة أن تقرير التفتيش وحماية المستهلك أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار العديد من المخالفات المتصلة بالغش والتضليل، حيث قام صاحب المنشأة بالنصب على المستهلكين من خلال استلام مبالغ مالية عن طريق "التحويل" وعدم تقديم الخدمة مقابل المبلغ المالي، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتجديد الترخيص من الدائرة.

وعليه تهيب دائرة التنمية الاقتصادية كافة المستهلكين بعدم التواصل أو التعامل مع المنشأة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي حال ورود أي شكاوى على المنشأة يرجى التواصل مع قسم حماية المستهلك على الرقم 0567304566.

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