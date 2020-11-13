محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء إيطاليا التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي ـ وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من جوزيبي كونتي، رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، تناول علاقات الصداقة وجوانب التعاون بين البلدين، وسبل دعمه وتطويره بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق الاتصال إلى مشاركة البلدين في قمة «مجموعة العشرين» التي ترأسها السعودية، والتوافق المشترك حول العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة.

وتناول الجانبان تطورات جائحة «كورونا» وتداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية، والجهود المبذولة في تصنيع اللقاحات، وتبادل الخبرات وأهمية التنسيق والتعاون الدولي لضمان توفيرها على نطاق واسع.

كما بحث سموه وجوزيبي كونتي آخر تطورات القضايا والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حولها.



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