سلطان القاسمي: لا واسطة في التوظيف

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال مداخلة لسموه عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، ظهر أمس، أنه مؤخراً تم إنهاء خدمات 800 موظف وموظفة وغالبيتهم من الرجال من مختلف الدوائر، ومنهم من استقال من الوظيفة، وبين سموه أن الإحصاء بالشارقة مكلف بتصحيح أوضاعهم ودراسة حالاتهم، وأن الأولوية في التوظيف سوف تكون لهم، وأنه لا واسطة في عملية التوظيف.

3 آلاف

وقال سموه: إن الوظائف إلى جانب السكن والتأمين والعلاج تعد من مسؤولياتي، وإذا ما نظرنا إلى ما قامت به حكومة الشارقة والمجلس التنفيذي وإدارة الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، فإنها وظفت ما يقارب 3 آلاف موظف وموظفة تتكفل حكومة الشارقة بـ1500 من تلك الوظائف بتكلفة 350 مليون درهم سنوياً، وما تبقى من وظائف يذهب إلى الشركات والمؤسسات بتنظيم وإدارة الموارد البشرية، مبيناً سموه أن هناك 7 آلاف باحث وباحثة عن عمل مسجلين في بنك المعلومات - طلباتهم منقحة - وهناك 10 آلاف طلب غير منقحة، منهم من يعمل ويبحث عن وظيفة جديدة بهدف تعديل وضعه، كما أنه كل عام يوظف 2000 ويتبقى 5 آلاف، من مختلف الأعمار، وأن علاج تلك الوظائف سوف يكون في 3 فئات، فئة الـ800 موظف وموظفة الذين أنهيت خدماتهم و1000 موظف من جهات حكومة ومجموعة الـ7 آلاف سوف يتم دراسة حالاتهم وتصحيح أوضاعهم وبالتالي توظيفهم، كما أن الأولوية في التوظيف سوف تكون لأصحاب الدخل المحدود وذلك بعد إجراء دراسة حالة الأسر التي ينتمي لها الباحثون.

تخصصات

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة خلال المداخلة أنه لا واسطة فيما يتعلق بعملية التوظيف، وأن الأولوية لأصحاب التخصصات الأكاديمية المطلوبة في سوق العمل، مبيناً سموه أن هناك ألفاً من مواطني الشارقة يسجلون سنوياً في قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، فزاد ذلك العدد خلال العامين الماضيين وأضحى ما بين 2000 ـ 2500 باحث وباحثة. وبين سموه أن هناك عدداً من الخريجين منذ 6 و5 سنوات سوف تكون لهم الأولوية في التوظيف، وذلك بعد إدخالهم دورات وإكسابهم مهارات، مبيناً سموه أن هناك وظائف غير مطلوبة، وأن لا مجال للواسطة في التعيين في الوظائف الشاغرة، فيتم عمل مقابلات لهم ومن ثم اختيارهم، ولكن إذا كان التخصص مطلوباً سوف يتم اختياره بعيداً عن الواسطة، وأن هناك مؤسسات سوف تقبل أولئك الباحثين والباحثات عن عمل. وطالب سموه الخريجين الجدد بضرورة الصبر حتى الانتهاء من الجائحة والتحلي بالأخلاق الجميلة وعدم الإساءة للآخرين وسوف يتم توظيفهم في كافة المؤسسات.

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