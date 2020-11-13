حمدان بن راشد يعزي ملك البحرين بوفاة خليفة بن سلمان آل خليفة

المصدر: دبي ـ وام

بعث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية برقية تعزية ومواساة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بوفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأعرب سموه لملك البحرين عن صادق عزائه ومواساته في مصاب مملكة البحرين الجلل راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل خليفة الكرام وشعب البحرين جميل الصبر وحسن العزاء.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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