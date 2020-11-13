الإمارات وكوريا الجنوبية تناقشان تعزيز العلاقات الدفاعية

المصدر: سيؤول - وام

ترأس اللواء ركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسيات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وأحمد الهاملي مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، جانب الدولة في الاجتماع الذي عقد في سيؤول خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري على مستوى مديري الإدارات في كل من وزارتي الدفاع والخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية، استعراض العلاقات المتميزة والمتطورة بين البلدين الصديقين بمناسبة الذكرى الـ 40 لتأسيسها وبحث سبل تعزيز التعاون والصداقة، وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين خصوصاً العلاقات الدفاعية، وبحث الاجتماع آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وناقش الجانبان سبل تطوير التعاون في مجالي الطيران والدفاع، والتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، إضافة إلى أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، وأشادا بمستوى التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.

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