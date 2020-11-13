ورشة «افتراضية» لمناقشة واقع وطموحات مهنة المحاماة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، بعد غد، حلقة نقاشية افتراضية، تحت عنوان «الواقع والطموح في مهنة المحاماة»، ودعت اللجنة، كافة المعنين، إلى المشاركة، للتعرف إلى كافة التحديات والحلول والمقترحات التي تسهم في تطوير المهنة.

وتستهدف الحلقة، المقرر عقدها بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمحامين والعاملين في المجال القضائي والقانوني، مناقشة العديد من المحاور والقضايا التي تتضمن الخدمات المقدمة للمحامين، والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين، بما يجسد حرص المجلس على مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة مباشرة بالوطن وشؤون المواطنين.

وشرعت اللجنة خلال الفترة الماضية، في دراسة جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، مستعرضة الدراسات الفنية والتحليلية المقدمة من الأمانة العامة، والتعديلات والتوصيات المعتمدة، كتصور من الممكن الأخذ به كمرتكز أساسي في مناقشة الموضوع العام. كما عكفت اللجنة على التواصل مع الجهات المعنية في هذا الشأن، ومن بينها جمعية الإمارات للمحامين، بالإضافة إلى مجموعة من مكاتب المحاماة والاستشارات، ومعاهد التدريب القضائي، ومختلف المحاكم المحلية بالدولة.

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