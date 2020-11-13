«المعاشات»: نواكب منظومة التميّز الحكومي لتعزيز الريادة

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حرصها على العمل ضمن مسار حكومة دولة الإمارات لتعزيز منظومة التميّز الحكومي كنهج تتبناه في كافة مؤسساتها لتحقيق الريادة والتنافسية في مجال الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أنها أطلقت منذ عامين مشروعاً ريادياً لتعزيز الجودة والتميّز في منظومة أعمالها تحت مسمى «السياسة الرقمية» لتمكين الهيئة من إدارة كافة عملياتها التشغيلية والخدمية وعلاقاتها مع الشركاء بشكل رقمي متكامل.

وقال محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة: إن تحديث وتطوير منظومة التميز الحكومي «GEM 2.0» هو إنجاز جديد يضاف إلى الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، فالتركيز على مفاهيم جديدة مثل الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل وغيرها من المصطلحات والمحاور التي طرحتها المنظومة الجديدة يعكس الإلمام بالمتغيرات الكبيرة التي تحيط بعالمنا.

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