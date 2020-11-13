حديقة بحيص الجيولوجية تفوز بجائزة العمارة 2020

المصدر: الشارقة - البيان

فازت حديقة بحيص الجيولوجية بجائزة العمارة لعام 2020، (AMP)، حيث تتمثل مهمة الجائزة في تعزيز تقدير التصميم المعماري عالي الجودة في جميع أنحاء العالم، وتحتفل جائزة الهندسة المعمارية بالإبداع والابتكار في مجالات التصميم المعماري وهندسة المناظر الطبيعية والتصميم الداخلي.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «نفخر بهذا الإنجاز الكبير لحصول حديقة بحيص الجيولوجية على هذه الجائزة العالمية، وقد استحقت الحديقة هذا الفوز بجدارة، فهي قيمة جيولوجية فنية وجمالية وبيئية وسياحية ومعرفية متكاملة، وتنقل الزوار في رحلة شيقة عبر التاريخ الجيولوجي العريق والثري في الشارقة».

وأوضحت السويدي أنه تم إنشاء حديقة بحيص الجيولوجية، في منطقة البحيص الواقعة في سهول منطقة المدام بالمنطقة الوسطى، لإحياء التاريخ الجيولوجي العريق والثري للشارقة وتعريف الزوار بتاريخ الشارقة الجيولوجي، فقد كانت الجبال والمراوح الطميية والكثبان الرملية لإمارة الشارقة، الممتدة بين خليج عُمان والخليج العربي، تقدم لمحة فريدة من نوعها على الصفائح التكتونية وطبيعة الصفيحة المحيطية الصغيرة وكيفية تشكل قشرة المحيط وتأثيرات تغيير المناخ وتطور المناظر الطبيعية والهجرة البشرية، فهناك حدث الانقراض الجماعي الرئيسي الذي يعود إلى 65 مليون عام، والذي قضى على 75% أو أكثر من الحيوانات البحرية والبرية.

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