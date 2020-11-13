«طرق دبي» تجدد فوزها بـ«أيزو إدارة الجهات التعليمية»

المصدر: دبي - البيان

تمكنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بنجاح من تجديد حيازتها لشهادة المطابقة العالمية لمواصفة الأيزو 21001:2018 في فئة المعيار الدولي لنظام إدارة الجهات التعليمية وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتفصيلاً، قال حسين الصفار، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «إنّ تجديد حيازة الهيئة لهذه الشهادة يجسد اهتمامها البالغ بتطبيق أفضل المعايير العالمية للجهات التعليمية، ويعكس مدى التزامها باتباع معايير الأيزو واشتراطاته، مشيراً إلى أن الهيئة تجاوزت المتطلبات بانتهاجها أساليب ذات قيمة مضافة لجعل منظومة التدريب ضمن المستويات الرائدة عالمياً، والتي تسهم في تطوير مستوى أداء السائقين وتحسين الخدمات المقدمة من قطاعات نقل الركاب».

وأضاف الصفار: «تم تطبيق المرونة المؤسسية واتخاذ الإجراءات الاحترازية في إدارة التدريب من خلال إطلاق مبادرة «التدريب عن بُعد»، ما أسهم في تبسيط هذه الإجراءات ورفع مستوى كفاءة ومخرجات التدريب بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية للهيئة للأعوام 2020 – 2024».

وأوضح أن المدققين الخارجيين أشادوا بنتائج تطبيق معايير شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الأيزو 21001:2018، والتزام الهيئة بإجراءات العمل الموثقة.

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