«42 أبوظبي» تستضيف أولى جلسات تحضير الدفعة الأولى للطلبة المرشّحين

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت مدرسة «42 أبوظبي» مدرسة البرمجة المبتكرة - التي أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21» عن إطلاقها في سبتمبر الماضي - أولى جلسات التحضير الافتراضية ضمن سلسلة من الجلسات تستمر على مدى شهرين في خطوة تستكمل فيها تحضيرات طلبة الدفعة الأولى للمدرسة قبل افتتاح أبوابها في شهر فبراير المقبل. ومع استكمال 4000 طالب للتقييم الأولي عبر الإنترنت والذي يركز على مهاراتهم في تجاوز اختبارات المنطق والذاكرة تستهدف جلسات التحضير الأسبوعية 200 طالب مرشح في كل جلسة لتعريفهم بالتجربة التفاعلية والشاملة التي توفرها مدرسة 42 أبوظبي. ويحضر المرشحون خلال جلسات التحضير شرحاً تفصيلياً حول منهجية تعليم الأقران في المدرسة ومنهاجها المؤلف من 21 مرحلة التي ترتكز على الإتقان والتعمق في مجالات التخصص الرئيسية بما في ذلك البرمجة الأمرية (Imperative Programming) والحوسبة المتوازية (Parallel Computing) والخوارزميات والذكاء الاصطناعي وغيرها.

تواصل

وسيتمكن المرشحون خلال جلسة الأسئلة والأجوبة من التواصل مع خريجي شبكة مدارس 42 الذين استكملوا منهج المدرسة المبتكر القائم على تنفيذ المشاريع بأسلوب اللعب وهي المنهجية التي تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلبة وتعزيز خبراتهم في حل المشكلات.. كما ستساعد الجلسات التحضيرية المرشحين في التعرف على الفرص الوظيفية المستقبلية التي يحظى بها خريجو مدارس شبكة 42.

وقال ماجد الشامسي مدير إدارة تطوير أعمال التعليم العالي في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي رئيس مشروع مدرسة 42 أبوظبي: «استضافت مدرسة 42 أبوظبي أول سلسلة من الجلسات التحضيرية بمشاركة 200 متقدم مرشح في جلسات الأسبوع الماضي».

وأضاف: «نشهد مستويات متقدمة للمرشحين المتقدمين للمدرسة ونلمس احتدام المنافسة بينهم ونتطلع إلى بدء اختيار الدفعة الأولى من الجيل القادم من المبرمجين في دولة الإمارات».

ممكنات

وتعتبر مدرسة البرمجة 42 أبوظبي أحد الممكنات الرئيسية لرؤية أبوظبي الاستراتيجية الرامية إلى تطوير بنية تحتية تعليمية متنوعة وشاملة قادرة على تطوير وتأهيل القوى العاملة الجاهزة للمستقبل.

وتعد المدرسة إحدى مبادرات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21» الذي تمتد مبادراته على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم جهود التنمية المتواصلة في أبوظبي عبر توظيف استثمارات متعددة الجوانب لتطوير الأعمال والابتكار والأفراد.

ومن المقرر أن تستقبل المدرسة ما يصل إلى 750 طالباً عند وصولها لمرحلة التشغيل الكامل.

وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل في مدرسة 42 أبوظبي مفتوح لجميع الأشخاص ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر.

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