266.8 ألف معاملة عبر «دبي الآن» خلال أكتوبر

المصدر: دبي - نورا الأمير

أفادت دبي الذكية بأن عدد المعاملات التي تم إجراؤها عبر تطبيق «دبي الآن» خلال شهر أكتوبر وصلت إلى 266843، فيما بلغت قيمة المعاملات أكثر من 157.1 مليون درهم، كما جرى تحميل التطبيق أكثر من 31 ألف مرة، وتسجيل 10939 مستخدماً جديداً.

ويقدم تطبيق «دبي الآن» تجربة شاملة لإنجاز المعاملات الحكومية بشكل بسيط وآمن وفي وقت قياسي، من أي مكان عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق الهواتف الذكية، فيما يتم تحديث الخدمة بشكل مستمر من خلال إضافة خدمات جديدة تتيح للمستخدمين توسعة رقعة الاستفادة منها.

وتشمل قائمة المنصة أكثر من 120 خدمة توفرها أكثر من 30 جهة منها 26 جهة حكومية و8 خاصة، حيث بلغ عدد المعاملات منذ إطلاق التطبيق 11.47 مليون معاملة وصلت قيمتها لأكثر من 6.03 مليارات درهم. وسجلت 84.24% في مؤشر السعادة. ويتيح تطبيق «دبي الآن» التعامل مع 12 قطاعاً في المدينة هي: «الفواتير، الموبايل، المركبات، الإسكان، الإقامة، الصحة، التعليم، الأمن، السفر، الإسلام، التبرعات، عام». كما يشمل مجموعة واسعة من الخدمات كتجديد تسجيل المركبات، وتسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي واتصالات ودو والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وفواتير، وتسديد جميع المخالفات المرورية، وإدارة كل ما يتعلق بالسكن حيث يمكن الوصول إلى خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتحقق من أي سند ملكية في دبي.

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