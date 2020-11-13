رئيسا مجلسي النواب والشيوخ المصريين يشيدان بدور الإمارات الإنساني

المصدر: القاهرة- وام

أشاد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة على المستوى الإنساني والتنموي في جميع أنحاء العالم، وكذلك دور المجلس العالمي للتسامح والسلام، في دعم ونشر قيم المحبة والسلام حول العالم.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور علي عبد العال، أمس، أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، الذي أثنى على دعم ومساندة جمهورية مصر العربية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسلام.

وأوضح أن المجلس العالمي للتسامح والسلام، أصبح لديه أعضاء من أكثر من 75 دولة في العالم، ومكاتب في مختلف قارات العالم، واستعرض جهود المجلس، والتي تمثلت في التعاون مع العديد من المنظمات الدولية، بهدف رفع قيم التسامح والسلام.

وفي سياق آخر، استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري، أمس، بمكتبه، أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والذي تقدم باسمه وباسم المجلس العالمي للتسامح والسلام، وكافة أعضائه وشركائه، بالتهنئة إلى عبد الرازق، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ المصري. وأعرب رئيس مجلس الشيوخ المصري، عن سعادته بالزيارة، التي تعكس عمق الأخوة ومتانة العلاقات بين الشعبين، وما يحمله الشعب المصري لشقيقه الإماراتي من محبة خاصة، مشيراً إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب الجروان عن تطلعه للعمل المشترك مع مجلس الشيوخ المصري، لما فيه خير التسامح والسلام في المنطقة، والعالم ككل.

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