شرطة الشارقة تنظم ملتقى «تعزيز القيمة المتميزة للمتعامل»

المصدر: الشارقة - وام

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة بمقر أكاديمية العلوم الشرطية ملتقى «تعزيز القيمة المتميزة للمتعامل» والذي يأتي تزامناً مع يوم الجودة العالمي 2020.

حضر الملتقى اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وإبراهيم سلمان الحمادي المدير التنفيذي لقياس الخدمات بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وطارق عبد الرحمن آل صالح المدير التنفيذي لمعهد الشارقة للسياقة، والمديرون العامون بشرطة الشارقة ومدراء الإدارات وعدد من الحضور والمهتمين.

وأكد الشامسي في كلمته خلال الملتقى «أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تستمد استراتيجية عملها من الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وتلتزم بمسؤولياتها تجاه المجتمع ‏للمساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية وصولاً لرؤية الإمارات 2021 والتي تهدف لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل دول العالم».‏

وقال:«نعمل في القيادة العامة لشرطة الشارقة بروح الفريق الواحد وبرؤية واحدة وجهود متكاملة لأننا نؤمن بأن التعاون والجهود المشتركة هما أساس الإنجاز والتقدم الذي يصب في تعزيز المصالح الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق جودة الحياة لمجتمع الإمارات والتميز في تقديم الخدمات، فها نحن اليوم نحتفل بثمار سنوات من الإنجازات في عدة مجالات».

وتناول إبراهيم سلمان الحمادي استراتيجية حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات عبر إطلاق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في العام 2011 للوصول بالخدمات الحكومية إلى مستويات متميزة، مشيراً إلى مفهوم الحوكمة وإدارة العلاقة مع الجهات الحكومية من خلال إعداد الأدلة والسياسة والمعايير.

وتطرق إلى بناء القدرات والكفاءات ورحلة المتعاملين وقنوات الخدمة إضافة إلى قياس أداء الخدمة و الاستماع إلى صوت المتعامل واستشراف مستقبل الخدمات الحكومية وإعادة تصميم تجربة المتعامل واستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات.

وبدوره ألقى العقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة كلمة أشار خلالها إلى أن شرطة الشارقة تسعى لتعزيز القيمة المتميزة للمتعامل من خلال العديد من الإجراءات المتمثلة بالتعاون مع المتعامل لتحسين الخدمة وحل المشاكل ومشاركة نتائج العمليات وجودتها وفهم العمليات والخدمات من خلال منظور المتعامل وإدراك أن المتعامل هو من يحدد مفهوم الجودة.

ولفت المدفع إلى أن برنامج الامارات للخدمات الحكومية المتميزة يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية إلى مستوى 7 نجوم من خلال التركيز على المتعامل وتعزيز الكفاءة الحكومية، منوهاً إلى أن مفاهيم منظومة التميز الحكومي تتمثل في تحسين جودة الحياة والاستباقية وتبني التغيير ومنظومة العمل المتكامل حيث يتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال العديد من المحفزات مثل المرونة والابتكار والاستباقية.

وبعدها كرم اللواء الشامسي يرافقه إبراهيم الحمادي، والدكتور سعيد الكعبي الشركاء الإستراتيجيين الذين ساهموا في دعم مبادرات شرطة الشارقة وتحقيق تطلعاتها المستقبلية وأهدافها الاستراتيجية إضافة إلى موظفي القيادة في الواجهة الأمامية وعدد من متعاملي القيادة الذين تركوا أثراً إيجابياً.

وعقب ذلك شهد الحضور إطلاق مختبر «ابتكار» لتطوير باقة خدمات استباقية جديدة موجهة لطلبة المدارس بشأن فتح ملف مروري وشهادة إثبات الحالة الجنائية وتم خلاله استعراض ومناقشة باقة خدمات طلبة الثانوية العامة وأهداف استحداثها والمتمثلة في الحصول على الخدمات بشكل استباقي واختصار رحلة المتعامل للحصول عليها واستحداث باقات خدمية استباقية، ورفع نسبة سعادة المتعاملين.

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