شرطة دبي تنظم ملتقى «التسامح والتعايش»

المصدر: دبي - البيان

افتتح اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات ملتقى «التسامح والتعايش».

والذي نظمته إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وبالتعاون مع برنامج «شكراً لعطائك»، التابع لفريق فزعة التطوعي، عبر الاتصال المرئي، بحضور 589 مشاركاً.

وألقى اللواء العبيدلي كلمة، أكد فيها أن «دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر مثالاً حياً للتسامح والاندماج والتعددية الثقافية، حيث تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، مبيناً أن التسامح والتعايش يُعد نهجاً راسخاً في الدولة».

وقال: «مصدر التسامح والتعايش، هو من الإنسان نفسه، كفرد، قبل أن يكون مصدره المجتمعات، فالإنسان المتسامح المتعايش أساس رقي الحضارة، ينشر السعادة في المجتمع.

وبالتالي، فإن المجتمع سينعم بالأمن والاستقرار، ويصبح مجتمعاً متسامحاً متعايشاً، ولذلك، لا بد أن نكون على يقين بأن التسامح والتعايش يشكلان عمود الرقي للممارسات اليومية في المجتمع المُتحضر، وهما مفهومان رئيسان للحياة المتكاملة والآمنة والسعيدة.

وناقش المشاركون في الملتقى، السبل الكفيلة بتعزيز مفاهيم التسامح في المجتمعات، وأهمية زرع قيم التسامح والتعايش بين الأبناء، بما ينعكس على فكرهم البنّاء في المجتمعات التي ينتمون إليها.

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