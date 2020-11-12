توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وتزداد كميات السحب ليلاً على البحر والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ليلاً نشطة وقوية أحياناً على البحر.. وتكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي - ان الموج الخليج العربي شيكون متوسطا يضطرب آخر الليل وصباح السبت و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:35 والمد الثاني عند الساعة 23:45 و الجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 05:33..

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 20:40 و المد الثاني عند الساعة 08:03 والجزر الأول عند الساعة 14:04 والجزر الثاني عند الساعة 02:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 34 23 80 30

دبي 33 24 75 25

الشارقة 35 22 75 25

عجمان 34 22 80 30

أم القيوين 33 19 80 25

رأس الخيمة 34 20 80 30

الفجيرة 30 24 70 30

العين 33 23 65 25

ليوا 34 21 80 25

الرويس 34 20 80 30

السلع 33 21 75 25

دلما 32 23 85 45

طنب الكبرى 30 22 80 40

طنب الصغرى 30 22 80 40

أبو موسى 30 22 80

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