محمد ملحم مقيم يتفاجأ بورود من ضابط شرطة بدلا من المخالفات المرورية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

عكفت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في مراكز الشرطة الشاملة على إدخال البهجة والسرور في نفوس المتعاملين والعاملين لديها، رافعة شعار السعادة نهجاً إماراتياً بامتياز، ليس للمواطنين فقط، بل لكل المقيمين على أرض الإمارات، ومجسدة إياها على أرض الواقع، وذلك من خلال تحفيز المتعاملين وغرشادهم باتباع الأنظمة المرورية بصورة تدخل البهجة والسرور في نفوسهم، وذلك من خلال طرحها مبادرة "خميس السعادة"، والتي هي عبارة عن ورود وكلمات شكر وثناء تقدم للسائقين من مختلف الجنسيات، مما يدل على أن الإمارات غدت موطناً للسعادة ينشدها كل بني البشر من أجل الاستقرار والعيش الرغيد لأنها جعلت الرفاهية إحدى أهم أولوياتها وركيزة أساسية لرؤيتها المستقبلية لتكون من مصاف دول العالم الأكثر سعادة لشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة.

التزام

محمد ملحم مقيم في الشارقة منذ 15 عاما ويعمل موظفا في دبي، قاد مركبته صباحا متوجها إلى عمله عبر طريق التعاون، ملتزما بكافة القوانين المرورية من ارتداء للحزام وللكمامة عملا بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي نادت بها الجهات ذات الصلة حفاظا على صحة المجتمع الإماراتي من تفشي فيروس كورونا، ولكنه تفاجأ بأن رجل المرور برتبة ضابط طلب منه الوقوف والتنحي جانبا، وإبراز ملكية المركبة ورخصة القيادة، قائلا له: "صباح الخير، وخميس سعيد"، ومن ثم أخبره بأنه سوف يحرر ضده مخالفة صباحية، فتفاجأ بذلك - خصوصا – وأن الطريق شبه خال ويقود المركبة بسرعة معقولة، فنادى الضابط إلى شرطي المرور طالبا منه إحضار دفتر المخالفات، والذي كان عبارة عن ورود قدمها له الضابط، معرفا بأنه مدير مركز شرطة البحيرة الشامل، والذي أعد مبادرة في منطقة اختصاصهم لإسعاد الجمهور وإدخال البهجة في نفوسهم.

ابتسامات

وقال ملحم إن أول ما تبادر إلى ذهنه بعد أن أخبره الضابط بتحرير مخالفة ضده، هو النقاط المرورية التي سوف تدون بسجله المروري، إضافة إلى الغرامات المادية التي سوف تترتب على ما ارتكبه من مخالفات، ولكن سرعان ما تبددت تلك المخاوف وحلت محلها الورود والابتسامات التي تبث الطاقة الإيجابية وتمنح الموظف شعور جميلا يحفزه على العطاء والإبداع، مثمنا تلك المبادرة الطيبة.

طاقة إيجابية

من جهته أكد المقدم عبدالله النقبي مدير مركز شرطة البحيرة الشامل بالشارقة أن مبادرة "خميس السعادة" تم إطلاقها قبل شهر بتوجيهات من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وتهدف إلى إسعاد قائدي المركبات وتقديم الورود الصباحية لهم بدلا من المخالفات المرورية، وهم متوجهون إلى أعمالهم ما يبث الطاقة الإيجابية في نفوسهم وبالتالي زيادة الإنتاج والإنتاجية، كما تأتي المبادرة امتدادا لمبادرات إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة والتي تهدف إلى التفاعل المجتمعي مع الجمهور لتحقيق أعلى مستويات السعادة وتحسين الخدمات وتمييز يوم الخميس كونه نهاية أسبوع من الإنجاز والعمل، إضافة إلى أنها تهدف إلى التفاعل الميداني مع الجمهور وإرسال رسائل التوعية والإيجابية والتواصل المباشر مع الجمهور لطرح الأفكار والمقترحات والمبادرات ومتابعة احتياجات ومتطلبات الجمهور.

30 وردة

وقال إن المبادرة بدأت بـ 30 وردة، ثم تم زيادة العدد للوصول إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع لإسعادهم، وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال استحداثها لوزارة السعادة والتي تعد فكرة عبقرية، وضع لها وزير، ما يحتم على كل الدوائر والهيئات الاتحادية العمل الجاد من أجل إسعاد الموظفين والمتعاملين حتى تصب جميع مبادرات الدوائر في خطط ومشاريع الدولة في خانة تحقيق السعادة للمواطن الإماراتي ولكل من يعيش على أرض الإمارات، لأن إسعاد الشعب يعني المواطنة الحقيقية، وأن يلتصق المواطن بكل حبة رمل في هذا البلد المعطاء.

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