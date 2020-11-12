بطارية ثورية تنقذ حياة مواطنة سبعينية في مستشفى القاسمي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

انقذ فريق طبي من مستشفى القاسمي بالشارقة حياة مواطنة سبعينية 75 عاماً، حيث كانت تعاني من نوبات إغماء ودوخة وعدم توازن، فتم رسم القلب وعمل تخطيط له، وتبين أن هناك انقطاعا كاملا في كهربة القلب، ما يستدعي التدخل الفوري وتركيب بطارية للقلب لإنقاذ حياتها ، فتم زرع البطارية عبر أصغر و احدث جهاز.

وقال الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي رئيس وحدة القسطرة القلبية بالشارقة أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع زودت مركز القلب ووحدة القسطرة بالمستشفى بأفضل الأجهزة الحديثة التي تمكنه من إجراء كافة العلميات الدقيقة، مبينا أن من تلك الأجهزة الحديثة أصغر جهاز باسم ميكرا ( micra AV )، وهو جهاز منظم لضربات القلب الثوري الذي غير حياة الآلاف الذين يعانون من كهربة القلب والأمراض القلبية، لافتا إلى أنه تم نقل المريضة السبعينية إلى وحدة القسطرة بالمستشفى وتم تركيب الجهاز الحديث لها بعد إكمال كافة الفحوصات الطبية، والذي يعد أول جهاز ثنائي الحجرات للأذين والبطين دون أسلاك، حيث كانت تعاني من انقطاع كامل في كهربة القلب، فتم زرع بطارية عبر الجهاز الذي تبلغ تكلفته 70 ألف درهم خلال 45 دقيقة وأن المريضة بصحة جيدة ومتوقع خروجها بعد غد.

2015

من جهته أكد الدكتور محمد مجدي استشاري ورئيس وحدة كهربة القلب في مستشفى القاسمي أن الجهاز يعد حديثا على مستوى الدولة، كما أن مستشفى القاسمي استخدم مثل تلك الأجهزة في العام 2015، حيث كان الجهاز أحادي الحجرات للبطين فقط، كما أن أبرز مميزات الجهاز الجديد أنه يعمل من دون أسلاك، إضافة إلى حجمه الصغير، وهو بحجم الكبسولة ويعمل عن طريق حاس الأذين الذي بدوره يقوم بعملية النبض للبطين، فيعمل على الحجرتين، الأذين والبطين، الأمر الذي مكن أطباء القاسمي من إجراء العمليات الدقيقة، وبالتالي إنقاذ حياة الكثير من المرضى الذين يعانون من اضطرابات القلب، ما يعد سبقا يمكن المرضى من تركيب أجهزة للحجرتين الأذين والبطين بصورة فسيولوجية وكأنها طبيعية وبصورة آمنة، مبينا أن الجهاز الذي حصل على الموافقة من أمريكا يعد الأول من نوعه الذي تم استخدامه وتركيبه خلال العام الجاري.

تقنيات حديثة

واضاف استشاري ورئيس وحدة كهربة القلب في مستشفى القاسمي أن وحدة القسطرة بالمستشفى تستخدم كافة التقنيات العلاجية الحديثة عالميا من أجهزة وقسطرة متطورة مع الحالات، كما تم من قبل زرع أصغر بطارية عالميا تم استخدامها في المستشفى، ويتم كذلك استخدام جهاز مسح وتخطيط ثلاثي الأبعاد وغيرها من الأجهزة المتطورة.

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