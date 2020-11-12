«صحة دبي» تنظم 114 ندوة طبية افتراضية 2020

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة التعليم الطبي والأبحاث (114) ندوة طبية افتراضية منذ بداية العام الجاري بهدف تنمية وتعزيز قدرة وكفاءة كوادرها الطبية وإتاحة الفرصة لها لمواكبة المستجدات العالمية المتسارعة في المجال الطبي في ظل جائحة «كوفيد 19».

وأوضحت الدكتورة وديعة محمد شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي الجهود التي تقوم بها الهيئة لتوظيف التقنيات الذكية وتسخيرها لمواصلة برامجها التدريبية والتعليمية التي حققت نجاحاً كبيراً منذ بداية العام الجاري، حيث تم تنظيم 114 ندوة طبية افتراضية استفاد منها 2.964 طبيباً ومتخصصاً في حين تصل الطاقة الاستيعابية للندوة الواحدة منها إلى 3000 مشارك، مشيرة إلى تنوع وتعدد المواضيع التي ركزت عليها هذه الندوات، والتي جاءت مواكبة للتطورات والمستجدات العالمية في مختلف العلوم والتخصصات الطبية.

وقالت الدكتورة شريف إن الهيئة قامت بإنشاء منصة لإدارة التدريب عبر الإنترنت مع المحادثة المباشرة مع المشاركين، حيث تم تسجيل 13.672 متخصصاً في الندوات الافتراضية والدورات التدريبية عبر الإنترنت.

واستعرضت الجهود التي قامت بها الإدارة فيما يتعلق بأتمتة إجراءاتها لتعزيز توجه الهيئة لتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021م، حيث تم أتمتة آلية التسجيل في البرامج التعليمية مثل برامج الامتياز، وبرامج دبي التدريبي للطب والأسنان، وتفعيل التعليم الإلكتروني لأكثر من 20% من البرامج التعليمية الطبية كمرحلة أولى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز