محمد بن زايد يبحث وكبير مستشاري «الدفاع البريطانية» التعاون العسكري

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الفريق السير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة الصديقة.

وبحث سموه والمسؤول العسكري البريطاني خلال اللقاء الذي جرى بقصر البحر، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تنميتها بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.

وتبادل سموه وكبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

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