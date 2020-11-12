مليونا شخص يستفيدون من الرعاية الصحية لـ «أطباء الإمارات» 2020

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نجحت «أطباء الإمارات» في الوصول برسالتها الإنسانية لأكثر من 2 مليون شخص محلياً ودولياً منذ بداية يناير العام الجاري، من خلال تبني سلسلة من المبادرات التشخيصية والعلاجية والوقائية والتدريبية المبتكرة وغير المسبوقة، والتي ساهمت بشكل فعال من الحد من انتشار الأمراض المعدية وبالأخص مرض فيروس «كورونا» من خلال سلسلة من العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية والدورات التدريبية المتخصصة في شتى بقاع العالم والتي ساهمت في خلق جيل جديد من رواد الأعمال وتمكينهم من التخفيف من معاناة المجتمعات محلياً ودولياً كسفراء للإنسانية انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثره، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة بأن يكون عام 2020 عام الخمسين الهادفة إلى تمكين الشباب في مجالات الإبداع والابتكار الاجتماعي والعطاء الإنساني بمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني في نموذج مميز للعمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني.

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