«الهلال الأحمر» توزع 100 ألف كمامة ومعقم على العمالة في أسواق العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلقت هيئة الهلال الأحمر بفرعها في منطقة العين أمس، وبدعم ورعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، حملة «لبيه يا وطن»، ضمن المرحلة الرابعة، والتي تُعنى بتوزيع 100 ألف كمامة ومعقم على فئة العمالة في أسواق الخضراوات والفواكه والأسماك والأعلاف والمواشي في منطقة العين.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض لـ«البيان»: «نسعى دائماً لدعم ورعاية أهداف الهيئة الخيرية والإنسانية لتعزيز شتى التدابير والإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وإكمال جهود باقي مؤسسات ودوائر الدولة، لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة لمحاصرة واستباق الفيروس».

وتابع: «ضمن مبادرة «لبيه يا وطن» في مرحلتها الرابعة بادرنا بتوزيع باقة من المستلزمات الصحية والمتمثلة في 100 ألف كمامة ومعقم على فئة العمالة في أسواق الخضراوات والفواكه والأسماك والأعلاف والمواشي في منطقة العين. إلى جانب قيام المتطوعين بتقديم التوعية الصحية عن فيروس كورونا، وحثهم على عدم رمي الأدوات الصحية المستخدمة في الشارع. وتوعيتهم بسبل الوقاية من انتشار الفيروس عبر الإرشادات الصحية والوقائية، وكيفية اتخاذ إجراءات احترازية جدية على رأسها التباعد الجسدي، إلى جانب الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله».

وأكد العامري أن إطلاق المبادرة جاء بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تأتي في إطار جهود الدولة للحد من انتشار كورونا وتعزيز التدابير الاحترازية والوقائية من الفيروس، منوهاً إلى نقطة مفادها ضرورة الالتزام بمصلحة الوطن لأنها فرض على كل مواطن ومقيم على هذه الأرض، وضرورة اتباع التوصيات والتعاليم، وأهمية الشعور بروح المسؤولية.

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