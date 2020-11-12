«تـم» تطلق أداة لقياس رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تـــــم»، أمس، أداة جديدة ومبتكرة لقياس تجربة المتعاملين ورضاهم باسم «تم تصغي» للمساعدة في توفير البيانات والمعلومات التي تساهم في إنجاز وتقديم معاملات أكثر سهولة وسلاسة لمستخدميها عند استكمال الخدمات الحكومة الرقمية.

وتم تصميم الأداة الجديدة باستخدام أحدث التقنيات وطرق تحليل البيانات، لتتبع ملاحظات المتعاملين ومراقبتها بهدف تحديد التحديات ومعالجتها بسرعة للمساهمة في تطوير تجربة مستدامة لجميع مستخدمي «تــــم»، بحيث ستساعد أداة القياس الجديدة ضمن منظومة «تــــم» على استمرارية التواصل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم، والاستفادة من التغذية الراجعة لتجربتهم في الحصول على الخدمات الحكومية، مما سيعزز من سبل الابتكار، والتطوير المستمر في تقديم أفضل الخدمات لكل من المقيمين والمواطنين في أبوظبي.

وتتوفر أداة «تم تصغي» على جميع منصات «تـــم»، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومراكز الخدمة التابعة لـ «تـــــم» في أبوظبي ومركز اتصال حكومة أبوظبي، كما تم دمج أداة قياس «تم تصغي» على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية في أبوظبي التي تقدم خدماتها على «تــــم».

ويأتي إطلاق أداة قياس رضا المتعاملين تحت إشراف اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وتماشياً مع جهودها لتفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي في أبوظبي، ولتقديم مفاهيم جديدة للخدمات الحكومية في سبيل التحول الكامل إلى المستقبل الرقمي.

خطوة

وقال المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «إن إطلاق أداة قياس تجربة المتعاملين هي خطوة أخرى إلى الأمام، غاية في الأهمية لمنظومة «تـــم»، في الوقت الذي نواصل فيه رحلتنا لرقمنة جميع الخدمات الحكومية في أبوظبي».

ملاحظات

أكدت عائشة إبراهيم المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: «أن أداة قياس «تم تصغي» تمكّن مستخدمي «تم» من تقديم ملاحظاتهم من خلال تقييم التجارب بتعبيرات الوجه المختلفة بعد الانتهاء من كل خدمة، كما تتيح لهم الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الاختيارية».

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