تدني نسبة الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في أبوظبي إلى 0.39%

المصدر: دبي - البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي عن تحقيق حملة المسح الوطني ومبادرات الفحص المختلفة هدفها المتمثل في الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» من خلال فحص أكبر عدد ممكن من السكان وتوفير الفحص المجاني لفئات مختلفة.

وحافظت الإمارة خلال الأشهر الـ 3 الماضية على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوصات التي أجريت فيها، والتي بلغت 0.39%، وستواصل اللجنة ودائرة الصحة والجهات المعنية جهودها لتوفير الفحوصات لكافة فئات المجتمع وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

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