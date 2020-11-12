فعاليات بحرينية: سيظل حاضراً في ذاكرة العرب

المصدر: المنامة- إبراهيم النهام

أكدت فعاليات بحرينية، أن رحيل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، يمثل خسارة كبيرة للعالمين العربي والإسلامي، وبأن الراحل سيظل حاضراً بذاكرة البحرينيين والعرب جميعاً. وأكد النائب إبراهيم النفيعي، حرص الراحل، لأن تكون مملكة البحرين واحة للاستقرار وللتنمية ولبناء المواطن. وبين النفيعي لـ «البيان»، من العاصمة البحرينية المنامة، أن رئيس الوزراء، رحمه الله، كان على احتكاك دائم مع الناس، حريص على الحديث معهم، ومتابعة همومهم. في الأثناء، قال النائب عمار البناي إن البحرين فقدت والد الجميع، وأميرها الوفي المخلص، الذي كرس حياته في خدمة الوطن. إلى ذلك، قالت عضوة مجلس الشورى، هالة رمزي، إن خسارة البحرين كبيرة برحيل الأمير خليفة بن سلمان، كبانٍ لنهضة البحرين، ورجل سياسي محنك. وأكدت رئيسة جمعية الصحافيين، عهدية أحمد، أن رحيل رئيس الوزراء، خسارة كبيرة للبحرين، وللعالمين العربي والإسلامي.

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