حزن يخيّم على البحرين برحيل خليفة بن سلمان

المصدر: المنامة - البيان - وكالات

فقدت مملكة البحرين، أمس، الأمیر خلیفة بن سلمان آل خلیفة، رئیس مجلس الوزراء البحريني، الذي كان قائداً سياسياً محنكاً مؤسساً لنهضة هذا الوطن، رحل بعد أن أتم مسيرة من الإنجازات والعطاء والبناء، كان همه الأول هو ازدهار مملكة البحرين وعلو كعبها في جميع المستويات، حيث قدم الكثير وساهم بأن يكون اسم البحرين متواجداً في أكبر المحافل الدولية. وأعلن ملك البحرين، الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، الحداد الرسمي أسبوعاً، وتعطیل الدوائر الحكومیة لمدة 3 أيام.

وتوفي رئيس الوزراء البحريني، في مستشفى مايو كلینك في الولايات المتحدة الأمريكیة.

وأوضح الديوان الملكي في بیان بثته وكالة الأنباء البحرينیة، «أنه ستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه، رحمه لله، إلى أرض الوطن، وستقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب، داعیاً الله أن يتغمد الفقید بواسع رحمته ويسكنه فسیح جناته. كما تم إعلان الحداد الرسمي أسبوعاً، وتعطیل الدوائر الحكومیة لمدة 3 أيام.

قامة وطنية

وقال رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح: «ننعى رحيل قامة وطنية رائدة، حاضرة في كل مواضع الخير، وكان لها الدور المشهود في بناء دولة المؤسسات والقانون، وأباً حنوناً احتضن كافة قضايا الوطن والمواطن بصدر رحب، ساعياً وباذلاً وقته وجهده لتحقيق التقدم والرخاء للجميع على مختلف المستويات والصُعد، ناذراً حياته لكل ما يُحقق العزة والرفعة والمنعة للوطن والمواطن، حتى أصبحت مملكة البحرين نموذجاً يُحتذى بها على كافة الصعد».

رمز وطني

من جهتها قالت رئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية بنت عبد الله زينل، إن مملكة البحرين فقدت برحيل رئيس الوزراء علماً شامخاً، ورمزاً وطنياً، ونفساً عظيمة، ورجل دولة، كرس حياته في خدمة شعبه وأمته ودينه، وخدمة للإنسانية. واستذكرت دوره الحكيم في قيادة دفة السلطة التنفيذية لعقود من العطاء والبذل والإنجاز، وتحقيق الريادة للوطن.

تعازٍ

وتلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، رحمه الله.

كما تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، رحمه الله.

وأعرب سلطان عمان في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك، داعياً الله تعالى أن يسبغ على الفقيد واسع رحمته.

كما تلقى العاهل البحريني برقية تعزية ومواساة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى.

إلى ذلك، نعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمير خليفة بن سلمان.

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