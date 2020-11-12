حمدان وهزاع وسيف وعبدالله بن زايد يقدمون واجب العزاء

المصدر: دبي - البيان

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، التعازي في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

ودون سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «خالص التعازي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وولي عهده ولأسرة آل خليفة الكرام وللشعب البحريني الشقيق في وفاة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، كان رحمه الله قائداً حكيماً كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته..». كما دون سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أحر التعازي وخالص المواساة لجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده وأسرة آل خليفة الكرام وشعب البحرين الشقيق بوفاة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون». كما دون الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر حسابه في «تويتر»: «نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لمملكة البحرين الشقيقة حكومةً وشعباً، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي أمضى عمره في خدمة بلاده ومنطقة الخليج، وأسهمت أياديه في مسيرة التنمية والنهضة، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه».

كما عزا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الفقيد مدوناً عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رحم الله فقيدنا الكبير الشيخ خليفة بن سلمان.. كان ركيزة أساسية من ركائز البناء والتنمية في البحرين الشقيقة، وترك إرثاً ثرياً من العمل الوطني والخليجي المخلص.. تعازينا ومواساتنا إلى الملك حمد وولي عهده والشعب البحريني الشقيق.. ونسأل الله أن يلهم آل خليفة الكرام جميل الصبر والسلوان».

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