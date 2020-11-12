جواهر القاسمي تنال وسام العمل الاجتماعي في الدولة

المصدر: الشارقة - وام

نالت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وسام جائزة رواد العمل الاجتماعي في الدولة الذي منحته لها جمعية الاجتماعيين بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس الجمعية في إمارة الشارقة.

ونيابة عن سموها تسلمت الوسام الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة من وفد من جمعية الاجتماعيين الذي قام بزيارة المجلس أمس برئاسة الدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ونقلت خولة عبد الرحمن الملا لوفد جمعية الاجتماعيين تحيات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وشكرها على التكريم وتقديرها للخدمات التي تقدمها الجمعية لمجتمع الإمارات، مؤكدة أن سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي دائماً ما توجه بضرورة أن تقوم كافة المؤسسات المجتمعية بمسؤوليتها تجاه المجتمع من غرس للقيم الاجتماعية والثقافية والسلوكية المقوية والداعمة لأركان الأمان فيه وتقديم الخدمات المناسبة له من خلال ما اختصت به من أدوار ومسؤوليات.

وضم وفد جمعية الاجتماعيين أعضاء مجلس الإدارة جمال البح، والدكتور أحمد آل علي ومريم القصير وهبة عبدالرحمن.

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