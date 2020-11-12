تطوير متواصل لتنقل آمن ومستدام

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

وضعت إمارة دبي العديد من الخطط لتطوير حركة السير والمواصلات في إمارة دبي، وحققت بذلك قفزات نوعية في عملية تطوير الطرق والمواصلات، من أجل تحقيق تنقل آمن ومستدام، وتميّزت المواصلات في الإمارة بتنوّعها ضمن أسعار تتناسب مع مختلف الميزانيات، إذ تشتمل على سيارات التاكسي، وفيري دبي (التاكسي المائي) وباصات النقل العامة، والمترو والترام. ومع نمو عدد سكان الإمارة، سارعت حكومة دبي إلى توفير عدد أكبر من وسائل النقل العامة، مع الحرص على أن تشمل جميع مناطق الإمارة، لذا تم تدشين ترام دبي في نوفمبر 2014، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن أسهم ترام دبي في التقليل من الازدحام المروري في المناطق الحيوية التي تغطيها خريطة ترام دبي، ويعتبر ترام دبي واحداً من أهم وسائل النقل السياحية في الإمارة، كون مسار ترام دبي يمر من أكثر الأماكن جذباً للسكان، ممّا يساعد في دعم القطاع السياحي والترفيهي لإمارة دبي. وينقسم ترام دبي إلى 7 مقصورات وهي: الدرجة الذهبية والفضية ومقصورة للنساء والأطفال ومقصورة مجهّزة لأصحاب الوصل إلى مترو دبي من ترام دبي. وصُمّم مترو دبي بطريقة شبه متصلة مع مترو دبي، حتى يتسنّى للسكان الوصول إلى جميع مناطق دبي بسهولة، ويمكن الوصول إلى مترو دبي من خلال عدد من محطات الترام القريبة منه. كما يوفر ترام دبي أوقات العمل التي تناسب أوقات السكان، إذ تتشابه في الأيام بين يومي السبت والخميس، وأوقات عمل خاصة بيوم الجمعة. ويصل إلى المحطة كل 10 دقائق، أما وقت الذروة فيصل كل 11 دقيقة، ويستوعب كل ترام 400 راكب، حيث تستغرق رحلة خريطة مسار ترام دبي 40 دقيقة، ويوفر الترام مواقف سيارات في شارع الصفوح المجاور لمحطة ترام الصفوح، وهي مجانية لركاب ترام دبي.

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