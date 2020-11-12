إجراءات إدارية جديدة لخدمات الضمان الاجتماعي

المصدر: دبي - نورا الأمير

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن إجراءات إدارية جديدة لتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستفيدين، مرتكزة على تغيير في الآليات والعمليات وتسريع إنجاز المعاملات، وتحقيق الانتقال التدريجي إلى وسائل إلكترونية ذكية وخدمات استباقية.

وقسمت الوزارة الخدمات المقدمة للمتعاملين وفقاً لحسابها على الإنستغرام إلى 3 فئات، هي خدمات سريعة الإنجاز يتم التعامل معها بمهنية لإنجاز المطلوب، وخدمات تتطلب مستوى عالياً من التواصل مع العميل لإنجازها، وخدمات تتطلب مستوى متوسطاً من التعامل، مشيرة إلى أن جميع خدماتها متاحة عن بعد.

وكان القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي قد حدد في المادة الرابعة الفئات التي تستحق المساعدة الاجتماعية فئة ضمان الاجتماعي وهي (الأرملة والمطلقة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين واليتيم ومجهول الأبوين والبنت غير المتزوجة والمصاب بالعجز المرضي والطالب المتزوج وأسرة المسجون والعاجز مادياً والمهجورة والمواطنة المتزوجة من أجنبي والمطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطناً وأنجبت منه أبناءً).

وتشترط الوزارة للاستفادة من المساعدة أن يكون المتقدم ضمن إحدى الفئات المنصوصة عليها في قانون الضمان الاجتماعي، وألا يكون لديه مصدر دخل يزيد عن قيمة المساعدة المفترضة.

وتحرص وزارة تنمية المجتمع، بشكل مستمر، على تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع، لا سيما الضمان الاجتماعي، من خلال تطوير أنظمة الربط المتكاملة مع الجهات المختلفة، وتسريع إجراءات بحث الحالة والبحث الدوري لمستحقي الضمان، إضافة إلى دراسة الحالة المتقدمة للحصول على الدعم.

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