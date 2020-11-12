«خاطرة الثلاثاء» جلسات تنظمها «إسلامية دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم جلسات افتراضية أسبوعية بعنوان «خاطرة الثلاثاء»، بهدف تقديم طرح معرفي متجدد لعدد من الموضوعات المختلفة في إطار الشريعة الإسلامية الوسطية، حيث ستتناول الجلسة القادمة مفهوم «قواعد في تربية الأبناء» والتي سيقدمها فضيلة الشيخ عبد الله موسى، عبر برنامج ميكرسوفت تيمز، وهي جلسات منظمة حتى نهاية العام الجاري لموظفي الدائرة لمدة عشر دقائق فقط تبدأ من الساعة 11 صباحاً. وفي هذا السياق، أشارت يسرى القعود، مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني، إلى أن تنظيم هذه الجلسات الافتراضية بشكل أسبوعي، وبمشاركة نخبة من الاستشاريين والوعاظ الأكفاء في الدائرة، سيساهم في جذب اهتمام مختلف فئات المجتمع في الدائرة على وجه الخصوص، موضحة أن وقت الخاطرة لا يتجاوز العشر دقائق حتى لا يتأثر عمل الموظفين وأداؤهم اليومي.

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