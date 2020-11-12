خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يعزون ملك البحرين بوفاة خليفة بن سلمان

المصدر: أبوظبي – البيان ووام

عزّى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الحكام، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى أخيه، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوين عبر حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «تعازينا لشقيقنا ملك البحرين.. ولأهلنا في البحرين الحبيبة، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. مسيرة ممتدة في خدمة بلده.. ورحلة تنموية ساهمت في صياغة تاريخ البحرين الحديث.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، ولأهلنا في البحرين الصبر والسلوان..».

كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حساب أخبار سموه الرسمي في «تويتر»: «رحم الله فقيدنا الكبير، الشيخ خليفة بن سلمان.. كان ركيزة أساسية من ركائز البناء والتنمية في البحرين الشقيقة، وترك إرثاً ثرياً من العمل الوطني والخليجي المخلص.. تعازينا ومواساتنا إلى الملك حمد، وولي عهده، والشعب البحريني الشقيق.. ونسأل الله أن يلهم آل خليفة الكرام، جميل الصبر والسلوان».

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية، إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى أخيه، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني.

وأعرب سموه في برقيته، عن خالص عزائه ومواساته لجلالة ملك البحرين.. سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى أخيه، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، عبّر خلالها عن خالص مواساته في الفقيد، راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

مواساة

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية، إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين. وأعرب سموه في برقيته، عن خالص عزائه ومواساته لجلالة ملك البحرين.. سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية، إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته.. راجياً الله تعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم مملكة البحرين وشعبها وآل خليفة الكرام، جميل الصبر والسلوان.

أولياء العهود ونواب الحكام

إلى ذلك، بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية، إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز