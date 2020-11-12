تنظيم مؤتمر «دور الدفاع في المرونة الوطنية ما بعد 2020» افتراضياً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تحت رعاية معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، تنظم وزارة الدفاع مؤتمرها السنوي «القادة لحروب القرن الحادي والعشرين» تحت عنوان «دور الدفاع في المرونة الوطنية ما بعد 2020»، والذي سيعقد افتراضياً عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، الاثنين المقبل.

وقال معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، «إنه في الوقت الذي تنعقد فيه الدورة الخامسة من «سلسلة مؤتمرات القادة» الذي تنظمه وزارة الدفاع هذا العام افتراضياً، يواجه العالم بأسره تهديداً حقيقياً للبشرية، تهديداً يتجاوز عواقب الحروب والمعارك التقليدية، إنه انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح عدواً مشتركاً للبشرية، ويتطلب بذل جهود دولية مشتركة لمواجهته واحتوائه».

استعداد

وأكد معاليه أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية التي يمكن أن تكون أكثر تعقيداً في طبيعتها من التحدي الحالي، قائلاً: «ينبغي أن يكون هدفنا الحقيقي هو إعداد الدول لمواجهة هذه التحديات في المستقبل، مع ضمان مستوى متقدم من المرونة».

وأكد معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع «إن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت، من خلال تعاملها مع هذه الأزمة، إيمانها التام بمبادئ التسامح والتعايش مع جميع الشعوب، حيث مدت يد التعاون والتآزر لجميع دول العالم لمواجهة الجائحة».

برنامج

ويتضمن برنامج المؤتمر كلمة رئيسية سيلقيها معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وتليها كلمة رئيسية لمعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع. وبعد ذلك، ستعقد حلقة نقاشية تفاعلية حول موضوع «دور الدفاع في المرونة الوطنية ما بعد 2020» بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، حيث سيناقش الدكتور مئير إلران، رئيس برنامج الأمن الداخلي في معهد دراسات الأمن الوطني في جامعة تل أبيب، المرونة الوطنية وطبيعة التهديدات في البيئة الحديثة. وسيناقش مايك بوش، رئيس العمليات في فريق الاستجابة الحكومي الشامل لجائحة «كوفيد 19» التابع لمجلس رئاسة الوزراء النيوزيلندي موضوع تعبئة الحكومة والمرونة الوطنية لجائحة «كوفيد 19» والدروس المستفادة من الجائحة فيما يتعلق بإدارة الأزمات في المستقبل. وستستعرض العميد الركن الدكتورة عائشة الظاهري، قائد سلاح الخدمات الطبية في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، دور المؤسسات الدفاعية في دعم الاستجابات الوطنية للتهديدات غير العسكرية.

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