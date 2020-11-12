الإمارات وقبرص تعقدان اجتماعاً تمهيدياً للجنة المشتركة بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

عقد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ونيكوس كريستودوليدس، وزير خارجية جمهورية قبرص، أمس، الاجتماع الافتراضي التمهيدي للجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وقبرص.

وأكد معالي الصايغ في كلمته خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى التعاون المتنامي الذي عززته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقبرص خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في مجال العلاقات الاقتصادية، حيث بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 152 مليون دولار في عام 2019، بزيادة قدرها 26 % عن العام الذي سبقه.

وقال معاليه: «تميزت علاقاتنا الثنائية إلى حد كبير على الصعيد التجاري، وتسعى دولة الإمارات إلى توسيع تعاونها مع قبرص في عدد من المجالات الواعدة نتيجة المناقشات القادمة المثمرة».

ومن جانبه شكر كريستودوليدس دولة الإمارات على استضافة الاجتماع، وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الاجتماع مكن الجانبين من مناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والسياسية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع التحضيري للدورة الأولى للجنة المشتركة، سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة والسياحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز