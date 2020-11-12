تشكيل اللجنة العليا المنظمة لـ«آيدكس» و«نافدكس» و«الدفاع الدولي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن في أبوظبي تشكيل اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس 2021»، والدفاع البحري «نافدكس 2021»، ومؤتمر الدفاع الدولي، والتي تعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير 2021، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

حيث تضطلع اللجنة العليا بمهام الإشراف على تنظيم المعرضين، والمؤتمر المصاحب لهما، من خلال عدد من اللجان الفرعية المتخصصة، كل حسب قطاعه، والتي تهدف لإنجاح هذه الفعاليات الحيوية، وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويجري تنظيم معرضي «آيدكس 2021»، و«نافدكس 2021»، ومؤتمر الدفاع الدولي، من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع، والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة، وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

نقاش

وسيشارك في المعرضين طيف واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية، لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية، تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.

وقال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: «رسخ معرضا «آيدكس» و«نافدكس»، مكانتهما ودورهما المحوري في دعم تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ساهم، وبشكل فاعل، في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. وعلى مدى أكثر من 27 عاماً، تحول «آيدكس» إلى منصة عالمية، للاطلاع على أحدث الأنظمة الدفاعية والعسكرية، وآخر مستجدات الصناعة وابتكاراتها، ومنصة لاستعراض الأنظمة التي تتنافس من خلالها أبرز الشركات العالمية، لعرض منتجاتها الأكثر تطوراً، مستفيدة مما يوفره المعرض من فرص كبيرة، لعقد الصفقات والشراكات بين الشركات العالمية».

معايير

ومن جانبه، قال اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: «تعمل اللجنة العليا حالياً، بالتنسيق مع كافة فرق العمل واللجان الفرعية، والتي تضم كوكبة من المؤسسات الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص، وعلى رأسها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، على وضع الخطط والبرامج الكفيلة، لضمان سير برامج العمل وفق الخطط الموضوعة، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في الدورات السابقة للمعرضين».

فخر

قال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، ومجموعة الشركات التابعة لها: «تواصل «أدنيك» استعداداتها لاستضافة الدورة الخامسة عشر من معرضي «آيدكس 2021»، والدفاع البحري «نافدكس 2021»، ومؤتمر الدفاع الدولي، ونفخر بالإعلان عن بيع كامل المساحات المخصصة للعرض، حيث من المتوقع أن تشهد الدورة المقبلة، مشاركة أكثر من 1,300 شركة متخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية البرية والجوية والبحرية، بنمو يصل إلى 271 %، مقارنة بالدورة الأولى للمعرض، التي انطلقت في عام 1993».

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