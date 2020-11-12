مركز شرطة حتا يؤكد الجاهزية للتعامل مع بلاغات الحوادث

المصدر: دبي - البيان

أكد العقيد مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، جاهزية المركز للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة سواء في المناطق الجبلية والأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية أثناء سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء في المنطقة التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل السياح بسبب طبيعتها التي تضم جبالاً وأودية وسدوداً.

وقال العقيد الكتبي «إن المركز يُطبق للعام الرابع على التوالي حملة «الأمطار نعمة لا تجعلها نقمة» والتي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات منها: بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والدفاع المدني بدبي، والإسعاف الموحد، وذلك من أجل رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة كانحصار سيارات في المياه الجارية أو حوادث السقوط من المرتفعات إلى جانب الحوادث المرورية خلال تساقط الأمطار. وأوضح العقيد الكتبي أن مركز شرطة حتا عقد اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء الاستراتيجيين من أجل رفع مستوى الجاهزية الدائم والتنسيق المشترك للتعامل مع أية حوادث طارئة خلال فصل الشتاء، وتعزيز التوعية للسياح وزوار المناطق الجبلية والأودية والسدود.

وأكد العقيد الكتبي أن مركز شرطة حتا يعمل على تكثيف دورياته المرورية في مناطق جريان الأودية والجبال، موضحاً أن هذه الدوريات تتمتع بميزات خاصة عن الدوريات العادية في قدرتها على السير في المناطق الوعرة بسبب إطاراتها المخصصة لهذا النوع من المناطق، إلى جانب احتوائها على أحدث الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة في التواصل مع مركز القيادة والسيطرة، وتوفر كل المعدات التي تستخدم في الإنقاذ وتقديم الدعم والمساندة، مؤكداً في الوقت ذاته أن أفراد الشرطة في هذه الدوريات مدربون على التعامل مع مختلف أنواع حالات الطوارئ بحرفية عالية وعلى مدار الساعة.

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