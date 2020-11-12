ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع «الإنتوساي»

المصدر: أبوظبي - وام

شارك ديوان المحاسبة في الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي لمنظمة الإنتوساي، عبر الاتصال المرئي عن بعد. وقال الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد «إن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي بصفتها عضواً في المجلس التنفيذي، إضافة إلى أنها تترأس عدداً من اللجان المهنية بالمنظمة، لافتاً إلى أن المجلس ينعقد لأول مرة عن بعد، بسبب ما فرضته الظروف الصحية الناتجة عن تفشي «كورونا»».وذكر أن «المجلس سينظر في عدد من التقارير والمواضيع المدرجة على جدول أعماله، تتصل بمختلف النشاطات الرقابية التي نفذتها مجموعات العمل الإقليمية التابعة للمنظمة، وكذلك الميزانية والحسابات الختامية عن العام المنصرم».

وقال «إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بديوان المحاسبة، تقدمت بمشاريع قرارات لاعتمادها من المجلس التنفيذي، تتصل بتنفيذ مذكرة التفاهم بين منظمة الإنتوساي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة».

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