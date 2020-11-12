دعوة لإقرار مناهج الذكاء الاصطناعي في القضاء

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أوصى المشاركون في الورشة الافتراضية التي نظمتها وزارة العدل أمس تحت عنوان «تطلعات طلاب وخريجي القانون في دولة الامارات للخمسين عاماً القادمة»، بإقرار مناهج تعنى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، وقدموا 7 مقترحات سيكون لها أثر إيجابي في تطوير منظومة العمل القضائي والقانوني، منها وضع مواد لطلبة كلية القانون تعنى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، وتفعيل كافة الجهود التي تسهم في التغلب على تحدي اللغة الإنجليزية كونها اللغة المنتشرة والمعتمدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبني جائزة قانونية لتشجيع الباحثين والقانون.

وشملت المقترحات كذلك منح طلبة السنتين الأخيرتين فرصة التواجد في مقار المحاكم واختبار الحياة العملية التي ستوجههم بعد التخرج، وإدخال المعايير الدولية المرتبطة بالمؤشرات العالمية التنافسية والخاصة بالجوانب القانونية ضمن المناهج الأكاديمية، وإعطاء مدرسي المساقات الأكاديمية الحق في عرض جلسات محاكمات مصورة لطلبتهم خلال الحصة الدراسية.

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