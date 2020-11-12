«الشؤون الإسلامية» في «الوطني» تناقش مشروع قانون تنظيم اتحاد الملاك

المصدر: دبي - البيان

استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد»، برئاسة حمد أحمد الرحومي «النائب الأول لرئيس المجلس» رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي، في شأن تنظيم اتحاد الملاك، الذي يتكون من 40 مادة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: ناعمة عبد الرحمن المنصوري «مقررة اللجنة»، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وجميلة أحمد المهيري، وسهيل نخيرة العفاري، وأحمد عبد الله الشحي.

وقال حمد أحمد الرحومي إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها بشكل كامل، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك، واستعرضت الجدول المقارن، وناقشت بعض مواده، لافتاً إلى أن اللجنة خرجت من هذا النقاش بعدد من الاستفسارات والاستنتاجات، التي سيتم مناقشتها مع ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الاجتماع المقبل، والاستماع إلى ردود ممثلي الوزارة بشأنها.

وأضاف أن اللجنة ستلتقي بعد ذلك مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة ذات العلاقة بمشروع القانون.

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