«تعاونية الاتحاد» تدشن متجراً جديداً من سلسلة «كووب» في القوز الأولى

المصدر: دبي - البيان

دشنت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، المتجر الثالث من سلسلة متاجر «كووب» التابعة لها في منطقة القوز الأولى.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خططها طويلة الأمد الرامية إلى التوسع وزيادة حصتها السوقية بافتتاح متاجر جديدة بأحجام مختلفة.

وشهد افتتاح الفرع حارب محمد بن ثاني مدير قطاع العمليات في التعاونية والمهندسة مدية المري مدير قطاع الاستثمار والدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق وعدد من مديري الفروع والأقسام والموظفين بما يتماشى مع جميع الشروط والاحتياطات الصحية والضوابط الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

اهتمام

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد «يأتي استحداث سلسلة متاجر «كووب» بهدف إيصال خدماتنا لقاطني المناطق المجاورة للمتجر وتوفير وجهة للتسوق اليومي والأسبوعي، مؤكداً اهتمام التعاونية وحرصها على التوسع في الفروع لتوفير الخدمات والسلع للجمهور لافتاً إلى وجود متجرين آخرين ضمن سلسلة متاجر «كووب» وهي كل من «كووب الممزر»، و«كووب ذا بوينت نخلة جميرا».

وفي السياق ذاته أضاف الفلاسي: سيوفر المتجر الجديد أكثر من 20 ألف سلعة غذائية وغير غذائية للوصول لأكبر شريحة من المتسوقين، مشيراً إلى أن متجر «كووب» يعتمد مفهوم المتجر المصغر لتوفير المتطلبات من المواد الغذائية وغير الغذائية، ويتبع «تعاونية الاتحاد».

وأضاف: يتمتع المبنى التجاري بموقع استراتيجي سيجعله محط أنظار الباحثين عن فرص الأعمال كونه يقع بالقرب من المناطق التجارية والسكنية. ويضم مجمع القوز 4 صالات عرض، بالإضافة إلى متجر التعاونية «كووب» بالإضافة إلى 20 مساحة مكتبية في الطابق الأول، وهي مفتوحة للإيجار للعديد من أنواع الأعمال.

تصميم

من جهته قال حارب محمد بن ثاني مدير قطاع العمليات في التعاونية، سيعمل الفرع من الساعة 6:30 صباحاً لغاية الساعة 1 صباحاً على مدار الأسبوع، مشيراً إلى أنه روعي في تصميم الفرع الحالي والفروع التي سيتم افتتاحها أفضل المعايير العالمية بشكل يحاكي أحدث الأساليب العصرية التفاعلية، التي تتيح للمتسوق حرية التنقل بشكل مريح وسلس بين الأقسام.

تجدر الإشارة أن «كووب» يقع في الطابق الأرضي ضمن مبنى تجاري استثماري مملوك لتعاونية الاتحاد في منطقة القوز الأولى وهو بمساحة 13.548 قدماً مربعة ومساحة المتجر 3.799 قدماً مربعة.

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