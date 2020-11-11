«خاطرة الثلاثاء» جلسة افتراضية أسبوعية تنظمها «إسلامية دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم جلسات افتراضية أسبوعية بعنوان «خاطرة الثلاثاء»، بهدف تقديم طرح معرفي متجدد لعدد من الموضوعات المختلفة في إطار الشريعة الإسلامية الوسطية، حيث ستتناول الجلسة القادمة مفهوم «قواعد في تربية الأبناء» والتي سيقدمها فضيلة الشيخ عبد الله موسى، عبر برنامج ميكرسوفت تيمز، وهي جلسات منظمة حتى نهاية العام الجاري لموظفي الدائرة لمدة عشر دقائق فقط تبدأ من الساعة 11 صباحاً.

وفي هذا السياق، أشارت يسرى القعود، مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني، إلى أن تنظيم هذه الجلسات الافتراضية بشكل أسبوعي، وبمشاركة نخبة من الاستشاريين والوعاظ الأكفاء في الدائرة، سيساهم في جذب اهتمام مختلف فئات المجتمع في الدائرة على وجه الخصوص، موضحة أن وقت الخاطرة لا يتجاوز العشر دقائق حتى لا يتأثر عمل الموظفين وأداؤهم اليومي، مؤكدة إمكانية المشاركة في الجلسات الافتراضية لمختلف أفراد المجتمع الراغبين في الانضمام للحصول على المعرفة.

وقالت القعود: ستمكن هذه الجلسات من فتح باب التواصل المباشر مع المتخصصين في إدارة التثقيف والتوجيه الديني بشكل سهل ومرن، حيث تحرص الإدارة على الاستفادة من مختلف القنوات والآليات والأدوات المتاحة للاستمرار في تفعيل النهج المعرفي الذي ينهل من العلوم والثقافة الإسلامية الوفيرة لتعلم أهم العلوم الحياتية والاجتماعية والدينية على حد سواء بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

ويذكر أن كلاً من فضيلة الشيخ عبد الله موسى، سيعرض قواعد في تربية الأبناء، بينما سيعرض فضيلة الشيخ خالد إسماعيل عن شكر النعم، في حين سيتحدث فضيلة الشيخ عمار بن طوق عن «وقولوا للناس حسناً». وسيتناول الدكتور عبد الله الكمالي محاضرة عن «اغتنم خمساً قبل خمس»، وسيعرض فضيلة الشيخ يعقوب الهوتي عن «أبو بكر الصديق رضي الله عنه قائداً ومخططاً»، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الملا عن «أخلاقيات الموظف في الإسلام»، وفضيلة الشيخ عادل المرزوقي عن «الأمانة الوظيفية» وذلك كل يوم ثلاثاء.

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